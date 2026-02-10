В России появился ещё один автомобильный бренд

Теперь на российском авторынке будет две марки с названием Tenet.

© АГР Холдинг

Российский концерн «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo второй раз за последнюю неделю объявили о запуске нового совместного бренда. На прошлой неделе был анонсирован Jeland, а теперь стороны сообщили о создании суббренда Tenet.

Бренд называется Tenet Plus и, как следует из названия, он дополнит основную линейку Tenet, которая была запущена летом прошлого года и сейчас включает в себя три кроссовера. Информация о том, что за машины будут выпускаться под новой маркой, пока не раскрывается. Но судя по изображению от пресс-службы «АГР», это тоже будут кроссоверы.

«Производство автомобилей бренда Tenet Plus по полному производственному циклу будет организовано одновременно на двух заводах «АГР Холдинг». Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года», — говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Все подробности о новом бренде, модельном ряде и сроках выхода на рынок в «АГР» обещают раскрыть позднее.

