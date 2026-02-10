Объявлена стоимость пикапа Foton Tunland G9 в России

В Москве прошла презентация нового китайского грузовичка.

© Алексей Батушенко

Китайский автобренд Foton расширяет свою линейку пикапов в России. Во вторник, 10 февраля, состоялась премьера Foton Tunland G9, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

Foton Tunland G9 построен на базе младшего G7 и получил аналогичный силовой агрегат — 2,0-литровый дизель на 162 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом». Оснащён пикап автоматически подключаемым полным приводом.

Габариты автомобиля равны 5340×1980×1920 мм, колёсная база — 3110 мм. Размер грузовой платформы составляет 1520×1580×440 мм, взять на борт грузовичок может до 900 кг.

© Алексей Батушенко

В оснащение нового пикапа Foton включен широкий набор систем активной и пассивной безопасности: ABS, ESP и другие различные электронные устройства, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, задние парктроники, дисковые вентилируемые задние тормоза. Имеется также большой спектр электронных помощников, как круиз-контроль, передние датчики парковки, системы кругового обзора и контроля слепых зон, системы помощи при перестроении и предупреждения о сходе с полосы движения, риске лобового столкновения, и т.д.

В продажу Foton Tunland G9 поступил прямо сегодня. Стоимость — от 3 640 000 рублей. Гарантия составляет 3 года или 150 000 км пробега.

G9 – четвёртый пикап Tunland после G7, V7 и флагманского V9. Помимо пикапов, в российской линейке Foton представлены фургоны Toano, Toano Pro и View.

