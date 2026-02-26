На «Москвиче» прояснили дальнейшую судьбу старых моделей

Стало известно, что будет с выпуском кроссоверов «Москвич 3», «3е», «8» и седаном «6» после запуска продаж моделей новой линейки «М».

© foto.mos.ru

Московский автозавод ещё в декабре запустил серийное производство «Москвичей» из новой линейки «М». В марте эти автомобили появятся в продаже, и уже известно, что будет с актуальными моделями.

После перезапуска в 2022 году столичное предприятие выпускает перелицованные китайские авто JAC: кроссоверы «Москвич 3», «3е» и «8», а также седан «6». Серия «М» будет состоять из лицензионных копий другого бренда из Поднебесной — MG. Не приведёт ли запуск новой линейки и сотрудничество с новым технологическим партнёром к прекращению выпуска «Москвичей» текущего поколения?

Выступая на форуме ForAuto-2026, гендиректор московского автозавода Елена Фролова заявила, что запуск новой линейки не означает закрытие производства «тройки» и других нынешних моделей.

«Новые и уже существующие модели «Москвич» будут выпускаться параллельно», — цитирует Фролову газета «Известия».

Семейство автомобилей «М», по крайней мере на первом этапе, будет состоять из двух моделей – кроссоверов М70 и М90. По сведениям инсайдеров, запуск продаж состоится накануне 8 марта, а минимальная стоимость составит 2,6 млн рублей.

