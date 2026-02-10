Стали известны подробности о новом автобренде Tenet Plus

Под новой российской маркой будут выпускать три модели.

Во вторник, 10 февраля, «АГР Холдинг» объявил о запуске нового бренда Tenet Plus. Каких-либо официальных подробностей пока нет, но есть предположение о том, что за машины будут выпускать под этой маркой.

Судя по затемнённому изображению, представленному пресс-службой «АГР» вместе с анонсом нового бренда, в линейке Tenet Plus будут представлены перелицованные кроссоверы Lepas из Китая. По сведениям телеграм-канала «Автопоток», под этой маркой в России будут выпускать три модели, прототипы которых без опознавательных знаков на днях привезли в один из дилерских центров в Санкт-Петербурге.

Lepas — это дочерний бренд Chery, созданный в 2025 году для кроссоверов различных классов. Изначально предполагалось, что эти автомобили будут поставлять в Россию под оригинальным названием, к тому же марка предназначена для международного рынка. Но поскольку запланирована сборка, причём сразу на двух заводах «АГР», будет использован российский бренд Tenet Plus.

Если верить источникам, на конвейер встанут все три модели Lepas — L4, L6 и L8. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года.

