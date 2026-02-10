Mercedes-AMG рассекретил GLC 53 с мощной «турбошестёркой»

6-цилиндровый мотор вернулся в линейку GLC.

© Mercedes-Benz

Немецкая компания Mercedes-AMG официально представила новый GLC 53. Автомобиль будет выпускаться сразу в двух кузовах — внедорожник и купе, но его главным отличием от предшественников GLC-класса, безусловно, станет двигатель.

Если актуальные GLC 43 и GLC 63 SE Performance оснащаются оборотистым 4-цилиндровым агрегатом, то новинка получила рядную «турбошестёрку» рабочим объёмом 3,0 литра. Таким образом, новый GLC 53 составит конкуренцию Audi SQ5 и BMW X3 M50 с двигателями схожей конфигурации.

© Mercedes-Benz

Мотор на Mercedes-AMG GLC 53 развивает 442 л.с. и 600 Н·м крутящего момента. Для сравнения, отдача на GLC 43 составляет 416 л.с. и 520 Н·м. Время разгона до «сотни» сократилось на 0,3 секунды — до 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, но и это немало, особенно для внедорожника. Кроме того, при наличии опционального пакета AMG Driver максималка увеличивается до 270 км/ч.

За переключение передач отвечает 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G. Интеллектуальная система полного привода AMG Performance 4MATIC+ обеспечивает распределение тяги в зависимости от дорожных условий, причём вплоть до 100% на заднюю ось. Под мощный мотор и новые скоростные характеристики GLC получил доработанную подвеску, улучшенный аэродинамический обвес и технологию подруливания задних колес.

© Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG GLC 53 появится в продаже в 2026 году. Точная дата выхода на рынок и стоимость внедорожника пока не объявлены. Скорее всего, в ценовом сегменте новинка расположится между менее мощным Mercedes-AMG GLC 43 стоимостью от $67 550 и флагманским AMG GLC 63 SE Performance, минимальный ценник на который начинается от $86 750. В рублёвом эквиваленте эта «вилка» составляет 5,2-6,7 млн рублей.

Новый Mercedes-Benz S-Class: модернизированный V8, «умная» подвеска и ремни с подогревом