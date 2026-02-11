Установлен новый рекорд Гиннесса среди гибридных автомобилей

Китайский Hongqi HS6 установил второй рекорд за последние три месяца.

© Hongqi

Новый китайский кроссовер премиум-марки Hongqi включён в Книгу рекордов Гиннесса. Гибридный HS6 преодолел рекордное расстояние на одном баке/заряде в зимних условиях, передаёт CarNewsChina.

Полноприводный кроссовер, оборудованный 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами, проехал 1131,133 км при температуре ниже -20℃. Никогда прежде гибридные внедорожники не преодолевали на морозе такую дистанцию без пополнения бака и подзарядки батареи.

Отметим, что Hongqi HS6 не в первый раз попал в Книгу рекордов Гиннесса. В ноябре 2025 года гибридный SUV проехал впечатляющие 2327,343 км без заправки и зарядки, притом что его паспортная дальность хода намного меньше — 1650 км.

Продажи Hongqi HS6 в Китае стартовали после первого рекорда — в декабре. Стоимость кроссовера начинается от 178 800 юаней или 1,9 млн рублей. Планов по выводу новинки на российский рынок у премиальной марки пока нет.

