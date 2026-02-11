Бензин на российских заправках стремительно дорожает

Стало известно, как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на российских заправках за первую неделю февраля 2026 года.

© Егор Снетков/Коммерсантъ

Бензин на российских заправочных станциях за последнюю неделю, с 3 по 9 февраля, подорожал в среднем на 14 копеек. Об этом сообщил Росстат по итогам мониторинга цен на свыше 1800 АЗС в 279 городах России.

Наибольшее повышение цен на автомобильное топливо зафиксировано в Ивановской области (+0,7%), сильнее всего подешевело топливо в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%) и Республике Дагестан (-1,5%). В Москве и Санкт-Петербурге «горючка» подорожала на +0,4% и +0,6% соответственно.

За указанный период цены на бензин изменились в 61 регионе: в 52 субъектах чек на заправке вырос, в девяти – уменьшился.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 3 по 9 февраля:

АИ-92: +13 копеек, с 65,11 до 62,24 рубля;

АИ-95: +14 копеек, с 67,55 до 67,69 рубля;

АИ-98 и выше: +19 копеек, с 91,06 до 91,25 рубля;

ДТ: +2 копейки, с 77,33 до 77,35 рубля.

Как менялись средние розничные цены на бензин в России с начала 2026 года:

Цены на автомобильное топливо растут высокими темпами уже вторую неделю подряд. В конце января — начале февраля литр бензина подорожал в среднем на 18 копеек.

3-9 февраля: +14 копеек;

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: 65,39 рубля.

