2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

© mos.ru

2ГИС представил обновления для столичных водителей: геосервис начал учитывать часы платного проезда по МСД при построении маршрутов, а ещё в приложении появилась возможность оплатить проезд по скоростному диаметру, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Московский скоростной диаметр (МСД) — одна из главных скоростных магистралей столицы. Она работает с гибкой тарификацией — плата взимается только в часы пик. Теперь 2ГИС показывает, когда МСД платный, а когда нет, и стал первым картографическим сервисом в России, который учитывает переменный режим платной трассы при построении маршрутов. Пользователи видят не только сам факт платности, но и сколько будет стоить маршрут, а ещё предупредит о приближающемся начале платного периода или о его окончании.

© 2ГИС

Если дорога платная в момент построения маршрута, 2ГИС покажет предупреждение и укажет стоимость проезда. При включённой настройке «избегать платных дорог» такой будет предложен только в бесплатные часы. Если платный период начнётся менее чем через 30 минут, навигатор подскажет точное время, например: «Бесплатно до 16:00». Если дорога остаётся бесплатной — никаких уведомлений не будет.

«Теперь водитель точно знает, когда МСД станет платным и сколько это будет стоить. Это помогает планировать маршрут без сюрпризов. А возможность оплатить проезд прямо в приложении делает поездку ещё удобнее», — рассказал руководитель продуктов в 2ГИС Максим Берёзкин.

Кроме того, в 2ГИС теперь можно оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру — прямо в приложении, без перехода на другие сайты или сервисы. Для оплаты достаточно авторизоваться, перейти в раздел «Платные дороги» в профиле пользователя и ввести СТС автомобиля. Если за пользователем числится задолженность за проезд по платной дороге, 2ГИС отобразит сумму и предложит оплатить — банковской картой с помощью сервиса ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney для приёма платежей онлайн и офлайн).

© 2ГИС

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все, чтобы городская инфраструктура была удобной и доступной для москвичей. Для автомобилистов, которые пользуются платными дорогами, подключаем различные способы оплаты проезда. Например, оплатить начисление за проезд по Московскому скоростному диаметру можно множеством способов: на официальном сайте дороги, в приложении «Парковки России», на «Госуслугах». Теперь водителям доступен еще один удобный способ — в приложении 2ГИС», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые функции в Москве уже доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других сторах.

