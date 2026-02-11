АвтоВАЗ рассказал о новом высокоточном оборудовании для выпуска Lada Azimut

Тольяттинский автоконцерн поделился подробностями о подготовке к серийному производству кроссовера Lada Azimut.

© АВТОВАЗ

Подготовка АвтоВАЗа к старту серийного выпуска Lada Azimut вышла на новый уровень. На линии сборки кроссовера установлен новый высокоточный инструмент для проверки деталей кузова и салона.

Так называемый калибр представляет собой высокоточный образец кузова Lada Azimut, созданный с помощью 3D-моделирования. Конструкция сделана из алюминия и весит около пяти тонн.

Прикрепив деталь экстерьера или интерьера к образцу кузова, специалисты могут оценить, как она выглядит в установленном варианте, и провести все необходимые замеры и корректировки. Это немаловажно, учитывая, что только для только для экстерьера и интерьера кроссовера будет подготовлено свыше 100 новых деталей.

«Для Lada Azimut осваивается более 800 оригинальных деталей, из которых 130 напрямую влияют на внешний вид», — поделились подробностями на АвтоВАЗа.

Высокоточный калибр применялся и при разработке актуальных моделей Lada, таких как Vesta и Iskra. Серийный выпуск кроссовера Lada Azimut запланирован на вторую половину 2026 года.

Эксперты назвали возможную цену Lada Azimut