Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России возобновят работу в 2026 году

Обе площадки находятся в простое с 2022 года.

Два российских автозавода, оставленные иностранными производителями, возобновят выпуск машин в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в Госдуме.

Речь идёт о бывшем предприятии японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге и площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде, на которой осуществлялась контрактная сборка автомобилей Volkswagen. Оба завода простаивают с 2022 года.

«В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода — это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области», — цитирует Алиханова информационное агенство ТАСС.

Экс-завод Toyota сейчас принадлежит российскому производителю люксовых автомобилей Aurus, и, по сведениям инсайдеров, площадка будет перезапущена при поддержке китайской компании. А на бывших мощностях VW на Горьковском автозаводе стартует выпуск машин возрожденной марки «Волга».

