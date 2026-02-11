В Минпромторге заявили о пользе утильсбора для российского автопрома

Как индексация утильсбора и изменение механизма его расчета повлияли на российский авторынок?

Индексация утильсбора и новые правила расчёта этого платежа поспособствовали резкому увеличению доли продаж автомобилей российского автопроизводства в 2025 году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По словам министра, в прошлом году доля отечественных машин на рынке выросла на 11% Такой показатель был достигнут в том числе благодаря повышению ставок утильсбора на 10-25% в начале года и введению прогрессивной шкалы «утиля» по мощности двигателя

«Отмечу увеличение отечественной доли с 45 до 56%. Сработала индексация утильсбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года», — приводит слова главы Минпромторга информационное агентство «Прайм».

Ранее Алиханов заявил, что к 2035 году доля автомобилей отечественного производства на российском рынке достигнет 80%.

