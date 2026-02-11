Грандиозный российский автопроект стоимостью 160 млрд рублей отменён

Участие в проекте должны принять АвтоВАЗ, КамАЗ и ГАЗ.

Масштабный проект единой национальной платформы для российских автомобилей, анонсированный в ноябре 2024 года, «заморожен» на неопределённое время. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Созданием общей автоплатформы для легковых машин, производимых в России, должен был заняться Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Дедлайн по проекту был поставлен до 2030 года. Подключиться к разработке планировали и такие российские автогиганты, как АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ.

Как считалось, с появлением модульной платформы со стандартными узлами, такими как ходовая часть и рулевое управление, российские автопроизводители смогут сэкономить финансовые и технические ресурсы. Но, как теперь выяснилось, средств на реализацию этого грандиозного для отечественного автопрома проекта на данный момент нет.

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены пока отказаться от капиталоемкого проекта единой модульной платформы», — цитирует Алиханова информагентство ТАСС.

Сообщалось, что проект обойдётся в 160 млрд рублей, которые планировалось выделить из госбюджета. По словам главы Минпромторга, у российских автоконцернов финансовых ресурсов на это нет.

«Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», — подытожил министр.

Унифицированная отечественная «тележка» должна была подходить как классическим автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, так и гибридам, электромобилям. Базироваться на ней могли бы машины самых разных классов, как C (средний), D (полноразмерный) и E (бизнес-класс).

