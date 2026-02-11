В России хотят изменить оплату штрафов ГИБДД

Автомобилисты будут меньше тратиться, если Центробанк одобрит предложение.

Российских автомобилистов могут освободить от комиссии при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее предложение глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, передаёт РИА Новости.

По словам главы Совфеда, со стороны граждан поступают просьбы полностью отменить комиссии банка при оплате штрафов ГИБДД. Он отметил, что Банк России уже установил нулевой тариф комиссий банков за уплату штрафов, налогов и других платежей в бюджет через систему быстрых платежей (СБП).

«Просим рассмотреть предложение относительно отмены комиссии кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения ПДД физическими лицами», — сказано в обращении к главе Центробанка.

Банковская комиссия за уплату штрафов за нарушения ПДД сейчас составляет 0,5-3% от суммы платежа. Процент зависит от финансовой организации, суммы, срока погашения штрафа и способа оплаты.

Оплатить штраф без комиссии можно и сейчас — в Госавтоинспекции и отделениях «Почты России». Ещё один способ — оплата картой «Мир» на «Госуслугах».

