Haval модернизировал кроссовер H3 российской сборки: список обновлений

Стали известны подробности обновления и стоимость кроссовера 2026 модельного года.

© Haval

Китайский кроссовер Haval H3, который выпускается на заводе в Туле, получил комплексное обновление. Модернизация затронула как двигатель, так и кузов, салон, рассказали в российском представительстве компании.

Бестселлер линейки Haval Pro, в которую входят кроссоверы повышенной проходимости, обновился следующим образом:

Бензиновый турбодвигатель 1,5 мощностью 177 л.с. (270 Н·м) теперь соответствует экологическому классу Евро-6. Мотор стал не только экологичнее, но и экономичнее: расход топлива в городском цикле снизился на 0,4 литра и теперь составляет 10,4 литра на 100 км. Экономичность в смешанном цикле улучшена на 0,1 литра — до 8,2 литра на 100 км.

Кузов SUV сохранил узнаваемые квадратные формы, но претерпел некоторые изменения. Так, задняя часть утратила накладную панель, а ниша для крепления номерного знака перенесена с бампера на пятую дверь. В полноприводном варианте H3 получил решетку радиатора чёрного цвета. На моноприводной версии установлено заднее стекло большей площади и добавлен задний стеклоочиститель с омывателем.

Внесён ряд изменений в интерьер: управление круиз-контролем и ограничителем скорости перенесено с отдельного подрулевого рычага на левую спицу руля. Второй ряд сидений дополнен откидным центральным подлокотником с двумя подстаканниками и получил средний подголовник. Кроме того, вместо экокожи в отделке сидений теперь применяется чёрная практичная ткань.

Стоимость обновлённого Haval H3 в штатной комплектации Elite — 2 699 000 рублей. Предмаксимальный вариант оснащения Premium обойдётся в 2 899 000 рублей, а топовая комплектация Tech Plus стоит 3 499 000 рублей.

Haval H3 появился в продаже в России в мае 2024 года. По итогам прошлого года эта модель стала самой востребованной в линейке кроссоверов повышенной проходимости, разойдясь тиражом 16 тысяч экземпляров.

