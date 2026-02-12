Названы самые популярные модели Exeed в России

На три самых востребованных автомобиля премиум-марки Chery пришлось две трети всех продаж в 2025 году.

Премиальная автомобильная марка Exeed, входящая в состав китайского концерна Chery, в 2025 году продала в России 21 702 автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба российского офиса.

В линейке Exeed в России на сегодняшний день представлено шесть моделей, включая автомобили семейства Exlantix. При этом 76% продаж в прошлом году пришлось на три модели: компактный кроссовер Exeed LX, кросс-купе Exeed RX и среднеразмерный внедорожник Exeed TXL.

Топ-3 самых продаваемых автомобилей Exeed в России в 2025 году:

Exeed LX — 6478 штук; Exeed RX — 5129; Exeed TXL — 4989.

Не уточняется, сколько было реализовано полноразмерных внедорожников Exeed VX и седанов Exlantix ES. Самый популярный автомобиль семейства Exlantix — кроссовер ET — разошёлся тиражом 2,5 тысяч экземпляров и попал в топ-5 самых востребованных гибридов в России.

