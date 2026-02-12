В России приостановили выпуск автомобилей Aurus

Есть как минимум три версии о причинах временного прекращения выпуска люксовых машин российской марки.

Производство автомобилей российской люксовой марки Aurus временно остановлено. Завод в Елабуге с первых чисел февраля находится в простое и возобновит работу не раньше апреля, сообщил телеграм-канал «Русские автомобили».

Формальная причина простоя — инвентаризация на заводе, то есть подсчёт количества комплектующих, складских запасов автомобилей, и т. д.

«Рабочих с конвейера отправили в отпуск на 2/3 оклада, остальные занимаются подсчётом деталек. Часть административного персонала тоже сидит по домам», — пишет телеграм-канал.

Только вот официальная причина простоя выглядит не слишком убедительно. Провести инвентаризацию, как отметил источник, можно за одну неделю, и два месяца – это слишком много. По одной версии, выпуск автомобилей на самом деле остановлен из-за слабого спроса, по другой — отсрочка запуска связана с затянувшимся рестайлингом платформы Aurus, работа над которым должна была завершиться в первом квартале 2026 года.

Информация о проблемах на производстве Aurus появилась не впервые. Буквально в январе сообщалось, что выпуск люксовых машин в Елабуге в 2026-м сокращён более чем вдвое — со 140 до 60 единиц. Одна из причин — большое количество нераспроданных автомобилей 2025 года выпуска, которые остаются на складах предприятия.

