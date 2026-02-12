В Китае подкололи немецких, японских и американских автопроизводителей

Политолог востихился мощью китайского автопрома.

Китайским автопроизводителям потребовалось всего пять лет, чтобы выйти в лидеры мирового автопрома и потеснить тех, кто шёл к доминированию в этой отрасли более 70 лет. С таким громким заявлением выступил китайский венчурный капиталист и политолог Эрик Ли.

«Автомобильная промышленность Китая – крупнейшая в мире на сегодняшний день. Мы выпускаем больше автомобилей, чем США, Германия, Япония, Индия и ещё пяти-шесть стран вместе взятые. Наш автопром занимает 35-40% всего мирового производства», — заявил политолог в подкасте на YouTube-канале индонезийского предпринимателя Гиты Вирджавана.

Всего 25 лет назад китайский автопром занимал всего 1% производства машин в мире. По словам Ли, ключом к стремительному успеху стали инвестиций в образование, методичное развитие технологий и инфраструктуры в самых различных сферах. Всё это подготовило Китай к научно-техническим прорывам. В автомобильном секторе ключевым стал 2020 год, когда в глобальном автопроме появился чёткий тренд на электрификацию.

«Автопроизводителям из Германии, Японии и США потребовалось 75 лет, чтобы занять доминирующее положение в мире. Мы вытеснили их за пять лет, и так, как раньше, уже не будет никогда», — заключил Ли.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в 2025 году в Поднебесной было выпущено 34 млн автомобилей. На втором месте идёт Япония с 9 млн машин, замыкает тройку США с объёмом производства 8 млн единиц.

