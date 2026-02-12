Чем заняться в беспилотном авто: российские водители назвали топ предпочтений

Возможность заниматься личными делами в дороге назвали одним из главных преимуществ автономных машин.

© Flystock/Shutterstock

Каждый четвёртый российский водитель готов опробовать беспилотные автомобили, когда такая инновационная техника появится в нашей стране, и уже знает, что будет делать во время поездки на автопилоте. Об этом рассказал Ситидрайв, который совместно с A2:Research провёл опрос среди автомобилистов и пользователей каршеринга.

26% опрошенных одобряют переход на автономные машины и считают это важным шагом в будущее. Ещё столько же, 25% респондентов, заявили о желании попробовать беспилотник сразу после его появления на рынке, а 36% примут решение в зависимости от мнения других пользователей.

Среди ключевых преимуществ беспилотного авто 40% респондентов отметили возможность заниматься личными делами в пути. Ещё 30% отметили общее удобство и 24% — экономию времени. Интересно распределились мнения автомобилистов насчёт того, что делать в машине, которой не нужно управлять:

35% — спать и отдыхать;

20% — слушать музыку или аудиокниги;

16% — общение с близкими по видеосвязи;

14% — смотреть фильмы и сериалы.

В списке ожидаемых недостатков автопилотов лидируют технические сбои (46%) и отсутствие человеческого контроля (32%). Вообще надо отметить, что 22% участников опроса относятся к инновации негативно и считают её небезопасной. Особенно такая точка зрения наиболее характерна для возрастной категории от 45 лет. Ещё 34% придерживаются нейтральной позиции.

Как скоро беспилотные автомобили станут массовым явлением на дорогах? Ровно треть респондентов уверены, что произойдёт это не раньше 2035 года. По мнению 23%, автономный транспорт станет привычной частью трафика через 3–5 лет. А 18% участников ждут машины с автопилотами уже в ближайшие два года.

