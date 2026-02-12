Китайский автобренд Bestune отреагировал на сообщения об уходе из России

Дочерняя марка FAW прокомментировала информацию о намерении покинуть российский рынок.

© Bestune

Китайский Bestune опубликовал заявление, в котором прокомментировал разговоры о своём уходе с российского рынка. Автобренд попросил быть внимательнее к источникам информации и не доверять слухам.

По версии Телеграм-канала Shot, дочерняя марка FAW, как и десяток других брендов из Поднебесной, не выдерживает конкуренцию в России, работает в минус и готова уйти из страны.

«Бренд официально заявляет, что данная новость является ложной и полностью не соответствует действительности.

Bestune продолжает свою деятельность на территории России в полном объёме, планирует дальше развиваться, расширять свою дилерскую сеть и предоставлять своим клиентам высокого качества продукты и сервис», — говорится в заявлении марки.

Bestune официально продаёт автомобили в России с 2012 года. В актуальной линейке представлены четыре модели: кроссоверы T55, T77 и T90, а также седан B70.

