BMW строго запретила «китайцам» поставлять автомобили в Россию

Немецкая компания недовольна тем, что её автомобили везут в Россию из Китая.

Немецкий автогигант BMW принял меры против «серых» поставок своих автомобилей в Россию. Об этом узнало информационное агентство Reuters.

Баварская марка закрыла свой бизнес в России в 2022 году и прекратила официальные поставки машин из-за границы. Однако, например, в ноябре прошлого года машины BMW попали в топ-10 продаж на российском рынке. Автомобили «немцев» везут к нам по альтернативным каналам.

На российский рынок преимущественно попадают машины BMW, выпущенные на заводах в Китае. И по информации источников, головному предприятию в Германии это крайне не нравится.

«В BMW дали своему китайскому подразделению указание категорически пресекать любой экспорт автомобилей в Россию. Они не должны иметь какого-либо отношения к «серым» поставкам», — пишет Reuters.

У BMW есть три завода в Китае. На этих предприятиях выпускают такие модели, как внедорожники X1, X3, X5, седаны 1 Series, 3 Series, 5 Series .

