Более мощный мотор, меньше комплектаций: в России стартовали продажи нового Haval H7

Кроссовер получил модернизированную силовую установку, оптимизированную линейку комплектаций и новые цифровые решения.

Обновлённый кроссовер повышенной проходимости Haval H7 появился в продаже в автосалонах в России. Об этом сообщила пресс-служба российского офиса Great Wall Motor, рассказав об особенностях и стоимости обновлённого автомобиля.

Главное отличие нового H7 — под капотом. Модернизированная «турбочетвёрка» 1,5 выросла в мощности сразу на 38 л.с. Отдача теперь составляет 231 л.с., а крутящий момент увеличился с 320 до 380 Н·м. Благодаря новому мотору разгон до «сотни» сократился до 7,8 секунды. Как и прежде, кроссовер оснащён 9-ступенчатым «роботом» и подключаемым полным приводом.

Вариантов оснащения Haval H7 теперь будет два, а не три. Из линейки убрана начальная комплектация Elite. Так что теперь штатной стала комплектация Premium, которая в старой модели была предмаксимальной.

«В модельном ряду остались наиболее востребованные версии, отвечающие ожиданиям российских клиентов с точки зрения опций», — объяснили в пресс-службе GWM.

В обеих версиях теперь доступна отделка потолка в чёрном цвете. Также расширен набор зарядных портов — к разъёмам USB Type-A добавлен USB Type-C.

Помимо нового двигателя и пересмотренного набора опций, кроссовер российской сборки получил обновлённую мультимедийную систему. Среди нововведений — приложение «Смарт Виджет», позволяющее разделять меню экрана на отдельные зоны для отображения определённых данных, как настройки климат-контроля и аудиосистемы, и т.д. Ещё одним дополнением стал «Плавающий виджет» — плавающий курсор на экране, отображающий текущую скорость.

В начальной комплектации Premium обновлённый Haval H7 стоит 3 999 000 рублей. Топовый вариант оснащения Tech Plus обойдётся в 4 199 000 рублей. Для сравнения, кроссовер 2025 года в этих комплектациях стоит 3 849 000 и 3 999 000 соответственно.

