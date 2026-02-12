Кому положена максимальная скидка при покупке ОСАГО

Каждый третий водитель в России может рассчитывать на дисконт 54% при оформлении полиса автострахования.

За прошлый год в России на 4,5% увеличилось количество безаварийных автомобилистов с минимальным коэффициентом бонус-малус (КБМ) 0,46. Этот показатель позволяет оформить полис ОСАГО с максимальной скидкой.

Как сообщила Национальная страховая информационная система (НСИС), почти треть российских водителей, 31,13%, могут рассчитывать на скидку 54% при покупке «автогражданки». Такой бонус причитается автомобилистам, которые ни разу за 10 лет не становились виновниками ДТП.

В целом скидка полагается всем водителям с КБМ меньше единицы. Так, автомобилисты с бонус-малус 0,99 получают дисконт 1%.

«По итогам 2025 года КБМ меньше 1 имеют 91,76% автомобилистов. Количество водителей растёт по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составлял 90,19%», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

На автомобилистов с КБМ свыше единицы в прошлом году пришлось 8,25% от всех оформленных договоров ОСАГО. Наиболее аварийным водителям с коэффициентом 1,18-3,92 был продан лишь 1% полисов.

