Новый кроссовер GAC S7 в России: рассекречены новые подробности

Новый гибрид GAC можно эксплуатировать, не тратя деньги на бензин.

Уже в марте в продаже в России появится новый кроссовер GAC — гибридный S7. За несколько недель до появления новинки в официальной дилерской сети стали известны новые подробности.

Внешний вид китайского кроссовера и стоимость были анонсированы в начале февраля. Теперь в российском представительстве GAC рассказали о технических характеристиках полуэлектрического автомобиля, способном проехать на одном баке/заряде свыше 800 км.

GAC S7 получил последовательную гибридную силовую установку. Это значит, что 156-сильный бензиновый двигатель внутреннего сгорания используется только как генератор для заряда батареи. В движение машину приводят два электромотора – на передней и задней осях. Мощность электрической системы составляет 340 л.с. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 6,7 секунды.

Литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода на электротяге до 153 км. При подзарядке от двигателя дальность хода достигает 867 км.

«Гибрид очень гибок в использовании: если есть доступ к зарядной инфраструктуре, то его можно эксплуатировать, не тратя денег на бензин. Если не хочется быть привязанным к зарядным станциям — автомобиль можно использовать, заряжая батарею от бензинового двигателя», — рассказали в российском офисе GAC Motor.

Работает 1,5-литровый атмосферный ДВС как на АИ-92, так и на бензинах других марок.

Что касается других технических особенностей, то подвеска на S7 оснащена амортизаторами FSD с прогрессивной регулировкой жесткости в зависимости от частоты колебаний. Это решение эффективно гасит вибрации при езде по кочкам и обеспечивает высокую управляемость и устойчивость машины на неровной дороге.

Оснащение и комплектации GAC S7 будут обнародованы ближе к запуску модели на российском рынке. Начальная стоимость кроссовера — от 5 249 000 рублей.

