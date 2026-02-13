Внедорожник новой марки AUDI засняли на дорожных тестах

Это вторая модель суббренда Audi.

© Autohome

Новый автобренд AUDI готовит к выходу на рынок свою вторую модель после электрического универсала E5 Sportback, дебютировавшего в 2025 году. Кроссовер E7X выехал на дорожные тесты, сообщает портал CarNewsChina.

Полностью электрический SUV создан немецким концерном Audi и китайским SAIC. Внедорожник имеет габариты 5049×1997×1710 мм, колёсная база составляет 3060 мм. В зависимости от комплектации E7X оснащается электродвигателем на 402 или 670 л.с. Тяговые батареи на 100 кВт·ч и 109,3 кВт·ч обеспечивают запас хода от 635 до 751 км. Максимальная скорость — 230 км/ч.

Как отметил источник, заснятый на испытаниях экземпляр – это уже окончательный, серийный вариант AUDI E7X, причём в топовой комплектации. SUV «обут» в 22-дюймовые шины, оснащён камерами вместо обычных зеркал и лидаром на крыше. Ещё одна камера установлена на центральной стойке кузова.

Из других интересных особенностей дизайна можно отметить активный воздухозаборник в переднем бампере, скрытые дверные ручки, которые с 2027 года станут незаконными в Китае, рельефные колёсные арки и покатую крышу. Окрашен тестовый автомобиль в фиолетовый цвет, в котором кроссовер и был презентован в ноябре 2025 года.

AUDI — бренд, созданный Audi специально для китайского рынка. Название марки пишется заглавными буквами, а на логотипе нет четырёх колец, фирменного знака немецкого автопроизводителя.

«Первенец» AUDI – фастбэк E5 – поступил в продажу летом прошлого года. Модель пользуется слабым спросом: продано всего 6650 штук, что по меркам китайского рынка очень мало.

Избежит ли AUDI E7X провала на рынке? Покажет время. Запуск продаж кроссовера запланирован до конца марта этого года.

