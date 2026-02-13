Эксперт ответил, исчезнут ли китайские BMW из продаж в России

Сергей Целиков оценил последствия запрета BMW на поставки машин китайской сборки в Россию.

© BMW

Автомобили BMW с китайских заводов не исчезнут с российского авторынка после распоряжения головного офиса немецкой марки. Об этом заявил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков, комментируя инсайд от Reuters.

Официально «баварцы» прекратили поставки машин в нашу страну ещё в 2022 году. И накануне стало известно, что BMW приказала своему китайскому подразделению жёстко пресекать «серый» экспорт автомобилей в Россию. Немецкому концерну не нравится, что их машины, собранные на заводах в Китае, попадают на российский рынок.

«Центральный офис запрещает экспорт новых автомобилей BMW из Китая в Россию… По-моему, нам уже всё давно запретили. Только на все эти запреты постоянно находятся новые лазейки. Вот и сейчас найдут», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

По подсчётам «Автостата», в 2025 году в Россию ввезли 18 тысяч «серых» автомобилей BMW. Около половины из них — 7,3 тысячи (40,5%) — китайской сборки. Примерно 3 тысячи (16,7%) авто везут напрямую из Германии, а приблизительно 4 тысячи (22%) доставляют транзитом через такие страны, как Киргизия.

