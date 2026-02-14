Ситидрайв подготовил для пользователей сюрприз к 14 февраля

Сервис объявил о расширении опции «Любимый адрес». Теперь пользователи каршеринга смогут получать повышенный кешбэк в двух зонах завершения аренды.

Оператор каршеринга Ситидрайв расширил возможности опции «Любимый адрес» в приложении. С сегодняшнего дня пользователь может выбрать второй адрес, за завершение аренды на котором сервис начислит повышенный кешбэк бонусами Спасибо.

Фича «Любимый адрес», появившаяся в приложении Ситидрайва в 2023 году, актуальна тем, кто арендуют автомобили каршеринга на постоянной основе для поездки на учёбу, работу, домой, то есть по одинаковому маршруту. За каждую парковку на определённом местопребывании пользователь получает повышенный кешбэк: +4% к базовому бонусу, который зависит от уровня пользователя в программе лояльности и варьируется в пределах от 6% до 14%.

Прежде в приложении можно было прописать всего одну любимую зону завершения аренды. С 14 февраля 2026 года появилась возможность указать и второй адрес. Условно говоря, с расширенной опцией «Любимый опцией» бонусные начисления можно получить как при поездке на работу на каршеринге, так и домой, прописав оба адреса. Новая фича доступна в обновлённой версии приложения Ситидрайва.

Важно: чтобы добавить любимые адреса, нужно быть участником программы лояльности. Кроме того, опция «Любимый адрес» доступна только при тарифе «Фикс», стоимость поездки по которому рассчитывается заранее и фиксируется на весь период аренды.

Как добавить второй любимый адрес:

Добавьте второй любимый адрес в разделе «Любимый адрес» или при бронировании авто в тарифе «Фикс»;

Придумайте название адреса: к примеру, «дом» или «работа»;

Введите улицу и номер дома или выберите их на карте. Важно: адрес должен находиться в зелёной зоне завершения аренды;

Нажмите на кнопку «Сохранить»;

Оба адреса будут стоять первыми в списке адресов при входе в тариф «Фикс».

Важно: оба адреса можно изменить только один раз в 30 дней.

Повышенный кешбэк начисляется автоматически после завершения аренды в зоне прибытия, которая в приложении Ситидрайва обозначается зелёным пунктиром. Оплатить накопленными бонусами можно до 99% стоимости поездки на любом уровне.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей и предоставляет машины для поминутной аренды, фиксированного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней, а также для долгосрочной аренды без оклейки и классического проката. Пользователи могут выбрать автомобиль любого класса и уровня комфортности из автопарка, насчитывающего более 20 000 автомобилей, доступного в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

