ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в выходные 14-15 февраля

Стало известно, в каких городах и областях России пройдёт рейд «Нетрезвый водитель» в предстоящие выходные.

© Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

Госавтоинспекция России усилит дежурство на дорогах в различных регионах страны в выходные 14-15 февраля. В отдельных субъектах массовые проверки водителей стартовали уже в пятницу и продлятся вплоть до вечера воскресенья.

Особое внимание в рамках рейдов сотрудники ДПС уделяют выявлению автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения. На отдельном участке дороги они тормозят всех подряд и просят подозрительных водителей «дунуть в трубочку».

Сплошные проверки автомобилистов на трезвость в эти выходные пройдут в следующих городах и областях: Санкт-Петербург и Ленобласть, Рязань, Самара, Ульяновск, Киров, Вологда, Брянск, Пермь, Красноярск, Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Челябинск, Кемерово. Запланирован рейд «Нетрезвый водитель» также в отдельных регионах Республик Карелия, Коми, Хакассия и в некоторых районах Архангельска и Сахалина.

Выявить нетрезвого водителя сотрудники ГИБДД могут по одним только внешним признакам: опасная манера вождения и агрессивное поведение, красное или бледное лицо, тремор рук, расширенные зрачки, шатающаяся походка, неразборчивая и бессвязная речь и, само собой, запах алкоголя. Даже одного из этих признаков достаточно для того, чтобы инспектор провёл освидетельствование на месте с применением алкотестера.

Если подозреваемый в нетрезвом вождении отказывается от «продувки», сотрудник дорожной полиции выписывает ему направление на медицинское освидетельствование в медучреждении. Отказ от этой процедуры автоматически приравнивается к факту управления транспортным средством в состоянии опьянения.

При этом если задержанный водитель отказался от проверки на месте, он отстраняется от управления транспортным средством до выяснения обстоятельств. Если медосвидетельствование даст положительный результат, то гражданин лишится водительских прав на 1,5-2 года и получит штраф в размере 45 000 рублей. К такому же итогу для нарушителя ПДД приведёт и проверка на алкотестере, если прибор показал 0,3 промилле.

«Вождение в нетрезвом виде представляет собой крайне опасное нарушение правил дорожного движения, которое чаще всего приводит к трагическим и необратимым последствиям», — напоминает ГИБДД автомобилистам.

