Госавтоинспекция рассказала о новых требованиях к водительским медсправкам, «китайцы» получили строгий наказ от BMW насчёт поставок авто в Россию, выпуск Aurus приостановлен до апреля, машины Lada нашли в списке Apple, Минпромторг РФ снова меняет правила расчёта утильсбора, проект национальной модельной автоплатформы отменён, а Tenet внезапно обзавёлся суббрендом — эти и другие события в подборке главных автоновостей уходящей недели.

BMW строго запретила «китайцам» поставлять автомобили в Россию

На пятый год после ухода с российского рынка немецкая BMW внезапно озаботилась «серыми» поставками своих автомобилей в Россию, которые в основном идут из Китая. Как пишет западная пресса, «баварцы» отчитали своё китайское подразделение и строго-настрого запретили любой экспорт своей продукции на российский рынок. Значит ли это, что из продаж в нашей стране исчезнут все китайские BMW? Эксперт Автостата Сергей Целиков ответил на этот вопрос.

Установлен новый рекорд Гиннесса среди гибридных автомобилей

Китайский гибридный Hongqi HS6 второй раз за последние полгода попал в Книгу рекордов Гиннесса. Первый рекорд полуэлектрический паркетник установил осенью прошлого года, проехав без заправки и зарядки 2 327,343 км. Новое достижение в плане дистанции не такое впечатляющее — 1 131,133 км. Есть, правда, одно «но»: второй заезд проходил совсем в других условиях. В каких? Читайте в публикации.

© Hongqi

В России приостановили выпуск автомобилей Aurus

Завод в Елабуге в начале февраля приостановил производство машин люксовой марки Aurus. Сначала об этом сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль», а затем информацию подтвердили и в компании. Официальная причина простоя — плановая «модернизация производственных операций» и «подготовка к выпуску обновлённой модели». Но инсайдеры придерживаются другой версии.

Минпромторг РФ сформировал финальный список автомобилей для работы в такси

Помните, в предыдущем дайджесте мы рассказывали, что российские таксисты призвали Минпромторг опубликовать окончательный список автомобилей, подпадающих под закон о локализации такси? На днях глава ведомства Антон Алиханов ответил на этот призыв. По его словам, перечень марок и моделей, которым разрешат работать в такси после 1 марта 2026 года, уже готов и будет скоро представлен.

Ferrari показала интерьер своего первого электрокара

Казалось бы, что общего может быть у первого электрического автомобиля Ferrari и iPhone, iPad и Apple Watch. Оказывается, может! На этой неделе итальянская марка показала салон своей высокотехнологичной машины, и многие элементы её интерьера схожи с продукцией Apple. Откуда это сходство? Вы можете узнать в нашей заметке.

© Ferrari

Автомобили Lada «сенсационно» обнаружили в списке Apple. Что это значит

Самая неоднозначная новость недели — модели АвтоВАЗа попали в список на официальном сайте Apple, в который включены машины с поддержкой сервиса CarPlay. Почему неоднозначная? Учитывая, что тольяттинский концерн уже несколько лет находится под санкциями, в том числе со стороны США, это весьма неожиданно. С другой стороны, а такая ли это новость? «Рамблер/авто» изучил, как менялся этот перечень Apple с 2022 года. Главный вывод — никакой сенсации нет.

Грандиозный российский автопроект отменён

Унифицированной «тележки» для автомобилей разных российских автопроизводителей не будет. Масштабный проект, который должен был стартовать ещё в 2025 году, поставлен на паузу на неопределённый срок. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Причина? Нет средств. О том, в какую сумму было оценено создание единой национальной автоплатформы — читайте в публикации «Рамблер/авто».

© НАМИ

В России хотят изменить оплату штрафов ГИБДД

Банк России может отменить комиссию, которую финансовые организации взимают с автомобилистов при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее предложение находится на рассмотрении в ЦБ. Какой процент взимают сейчас и почему вдруг возникла идея отменить комиссию? Все подробности — по ссылке в новостной ленте «Рамблер/авто».

Раскрыты характеристики гибридного кроссовера GAC S7 для российского рынка

В первых числах марта в России стартуют продажи гибридного GAC S7. На этой неделе российский офис рассекретил характеристики машины. Что интересного в новом полуэлектрическом кроссовере? Подробности — в техническом обзоре новинки.

ГИБДД пояснила сообщения об отмене медсправок для водителей

С 1 марта 2027 года сдать экзамен на водительские права можно будет без медицинской справки — такая новость разлетелась по российским СМИ в начале недели. Но, как это часто бывает, информация была неправильно интерпретирована. Пришлось Госавтоинспекции выступать с заявлением и разъяснять, что да как. Подробно о будущем водительских медсправок — в заметке.

© Helen Liam/Shutterstock

В России появился ещё один автомобильный бренд

Российская марка Tenet, под которой на автозаводе в Калуге собирают лицензионные копии китайских кроссоверов Chery, внезапно обзавелась суббрендом. До середины этого года на конвейер встанут автомобили Tenet Plus — об этом было официально объявлено 10 февраля. Что за машины будут выпускать под этим названием? Официальных подробностей нет, но есть инсайдерская информация.

С 1 апреля 2026 года в России ужесточат утильсбор

В России опять меняют утильсбор. Новая корректировка правил начисления платежа за будущую утилизацию авто коснётся граждан, которые ввозят иномарки из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, причём для личного пользования. В чём суть поправок? Читайте в материале «Рамблер/авто».

Кроме того, на прошедшей неделе мы рассказали о неожиданном взлёте продаж новых электромобилей в России, новом функционале самого популярного в нашей стране пикапа JAC T9, самом дорогостоящем машино-месте в Москве, очередном подорожании бензина на АЗС по стране, запуске оплаты проезда по МСД в 2ГИС и количестве российских водителей, которым полагается максимальная скидка при покупке ОСАГО.