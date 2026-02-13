Автомобили этой марки реже других попадают в ДТП в России

Среди показатель безаварийности машин бренда составляет 85,1%.

© АВТОВАЗ

Автомобили российского концерна АвтоВАЗа — самые многочисленные в России. Их численность составляет 25% от всего отечественного автопарка. При этом, как выяснилось, машины тольяттинского являются самыми безаварийными на российских дорогах.

Как рассказал официальный Телеграм-канал АвтоВАЗа со ссылкой на исследование сервиса «Автотека», 85% подержанных машин Lada стоимостью от 1 до 3 млн рублей ни разу не попали в ДТП в 2025 году.

Самым безаварийным является классический внедорожник Lada Niva Legend — почти 96% без аварий. Следом идёт ещё один «вездеход» Lada Niva Travel с показателем 94,3%. На третьем месте бестселлер рынка Lada Granta с показателем безаварийности 88%.

Топ-5 самых безопасных автомобилей Lada в 2025 году:

Lada Niva Legend — 95,9% машин без ДТП;

Lada Niva Travel — 94,3%;

Lada Granta — 88,7%;

Lada Xray — 87,1%;

Lada Vesta — 84,2%.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние