Автомобили этой марки реже других попадают в ДТП в России
Среди показатель безаварийности машин бренда составляет 85,1%.
Автомобили российского концерна АвтоВАЗа — самые многочисленные в России. Их численность составляет 25% от всего отечественного автопарка. При этом, как выяснилось, машины тольяттинского являются самыми безаварийными на российских дорогах.
Как рассказал официальный Телеграм-канал АвтоВАЗа со ссылкой на исследование сервиса «Автотека», 85% подержанных машин Lada стоимостью от 1 до 3 млн рублей ни разу не попали в ДТП в 2025 году.
Самым безаварийным является классический внедорожник Lada Niva Legend — почти 96% без аварий. Следом идёт ещё один «вездеход» Lada Niva Travel с показателем 94,3%. На третьем месте бестселлер рынка Lada Granta с показателем безаварийности 88%.
Топ-5 самых безопасных автомобилей Lada в 2025 году:
- Lada Niva Legend — 95,9% машин без ДТП;
- Lada Niva Travel — 94,3%;
- Lada Granta — 88,7%;
- Lada Xray — 87,1%;
- Lada Vesta — 84,2%.