Aurus прокомментировал слухи о сокращении выплат сотрудникам

Российский производитель роскошных автомобилей опубликовал заявление.

© Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Приостановка выпуска автомобилей не повлияет на годовой план Aurus, а сотрудники завода в Елабуге получат отпускные в полном объёме. Об этом заявили в пресс-службе российской премиум-марки, комментируя слухи о слабом спросе и сокращении зарплат.

На прошлой неделе стало известно, что Aurus временно прекратил производство машин. Одна из версий — на складах завода скопилось много нераспроданных автомобилей 2025 года. По сведениям источников, рабочих с конвейера отправили в отпуск на две трети оклада.

«Производственный план Aurus на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объёме», — говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Aurus.

Официальная причина приостановки производства автомобилей Aurus — плановая модернизация. Как скоро завод возобновит работу, в бренде не уточняют.

