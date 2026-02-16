Toyota установила редкое достижение в мировом ралли

Японская марка добилась исторического успеха на единственном снежном этапе в календаре WRC.

Заводская команда Toyota Gazoo Racing подтвердила звание доминатора в современном чемпионате мира по ралли (WRC). Гонщикам на прототипах Toyota GR Yaris Rally1 не было равных на Ралли Швеции, втором этапе сезона 2026 года, состоявшемся с 12 по 15 февраля.

Представители японской марки выиграли 15 из 18-ти спецучастков, проложенных по снежным дорогам северной Швеции. Их конкуренты из Hyundai и M-Sport отметились лучшим временем всего на трёх допах и без серьёзных проблем и ошибок отстали к финишу воскресенья почти на две минуты, что по меркам WRC очень много.

Победу между собой разыграли Элфин Эванс и Такамото Катцута. Первую половину дистанции они шли буквально бок о бок – в считанных секундах друг от друга. Во второй части гонки более опытный и мастеровитый Эванс, уже побеждавший в Швеции дважды, вырвался вперёд и финишировал первым с преимуществом 14 секунд над своим японским напарником.

Эванс стал трёхкратным победителем Ралли Швеция и сравнялся по этому показателю с девятикратным чемпионом мира Себастьеном Ожье. Сам Ожье на старт не вышел: как и в последние несколько лет, француз не включил единственный зимний этап в свой график выступлений в сезоне.

Победитель стартового этапа сезона Ралли Монте-Карло Оливер Сольберг, в отличие от Ожье, едет полный сезон. Норвежец считался топ-фаворитом шведского этапа и показал лучшее время на первом спецучастке в четверг. Но утром в пятницу он вылетел в сугроб, повредил колесо и потерял на этом столько времени, что в итоге не дотянулся даже до подиума. Новичок Toyota занял четвёртое место, а третьим стал другой пилот японской марки Сами Паяри.

Таким образом, Toyota заняла четыре места на Ралли Швеции. С одной стороны, это весьма редкое достижение в WRC, но только не для «японцев». Подобный результат был у них в Кении в 2022-м и 2023-м и на Канарских островах-2025. Кроме Toyota, за последние 30 лет таким успехом в WRC может похвастать только Citroen, финишировавший с первого по четвёртое места в Португалии-2010. В 2025-м в Финляндии Toyota и вовсе заняла первые пять позиций на финише.

Результаты Ралли Швеции WRC 2026 года, топ-5:

Элфин Эванс (Toyota) — 2:35.53,1 Такамото Катцута (Toyota) +14,3 Сами Паяри (Toyota) +46 Оливер Сольберг (Toyota) +1.11,6 Адриен Фурмо (Hyundai) +1.50,3

Следующий этап чемпионата мира по ралли 2026 года состоится с 12 по 15 марта. Это будет как раз Ралли Сафари в Кении, где Toyota, судя по успехам в прошлые годы, вполне может нанести ещё один удар по соперникам.

