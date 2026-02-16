Стали известны названия автомобилей новой марки Tenet Plus

Зарегистрированы наименования трёх моделей суббренда Tenet.

В линейке нового российского автобренда Tenet Plus будет три модели. Названия этих машин зарегистрированы в открытой электронной базе Роспатента.

Согласно документации, с которой ознакомился «Рамблер/авто», машины Tenet Plus получат индексы L4, L6 и L9. Эти названия подтверждают ранее озвученную информацию о том, что под брендом Tenet Plus будут выпускать лицензионные копии китайских кроссоверов Chery Lepas. Все три торговых знака перекликаются с оригинальными названиями:

Tenet Plus L4 — компактный Lepas L4;

Tenet Plus L6 — среднеразмерный Lepas L6;

Tenet Plus L8 — флагманский Lepas L8.

Lepas — новый суббренд Chery. Под этой маркой китайская компания продаёт на международных рынках видоизмененные кроссоверы линейки Tiggo. От оригинальных моделей они отличаются плавными чертами кузова, массивной решёткой радиатора, напоминающей своей формой нос леопарда, и ходовыми огнями в виде кошачьих зрачков. В моторной линейке есть как классический ДВС, так и гибридная силовая установка.

Перелицованные кроссоверы Lepas встанут на конвейер заводов «АГР» в первой половине 2026 года. Подробности по моделям, комплектациям и стоимость будут обнародованы ближе к запуску производства.

