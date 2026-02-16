«Китайцы» и Трамп обрушили прибыль Mercedes-Benz почти на 50%

Один из крупнейших автопроизводителей Германии находится в кризисе.

© Marton Monus/dpa/Global Look Press

Немецкий автогигант Mercedes-Benz ушёл в серьёзный минус по основным финансовым показателям. О неутешительных результатах 2025 года для концерна из Штутгарта рассказала консалтинговая компания GlobalData.

Выручка Mercedes-Benz по итогам прошлого года составила $156,78 млрд, что на 9,2% меньше показателя 2024 года. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) рухнула на 39,9% — до $9,7 млрд. А чистая прибыль компании и вовсе упала на 48,8% и составила $6,3 млрд.

Среди причин такого резкого падения финансовых результатов Mercedes-Benz — слабые продажи автомобилей из-за китайских конкурентов и заградительные пошлины Дональда Трампа в США. Добавила проблем Mercedes-Benz и негативная динамика на валютном рынке, в том числе падение курса доллара.

Ещё в январе стало известно о том, что продажи автомобилей немецкого концерна сократились на 9% — с 1,9 до 1,8 млн штук. Этот результат стал для Mercedes худшим с 2014 года.

