Зима не помеха: камеры будут штрафовать за разметку даже в снегопад

Автоматические комплексы фотовидеофиксации видят дорожную разметку даже под снегом, но каким образом?

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Штрафы за нарушения дорожной разметки — одни из самых жёстких в таблице ГИБДД. Сумма денежного наказания доходит до 5000 рублей, а в отдельных случаях, как при пересечении сплошной, автомобилист может лишиться прав на срок до шести месяцев. Причём автоматические дорожные камеры штрафуют даже зимой, когда разметка скрыта под снегом и не видна водителю.

Как рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, устройствам фотовидеофиксации не нужно визуальное расположение разметки. Они определяют горизонтальную маркировку на дороге по координатам и цифровым картам.

«Камера видит линию даже тогда, когда снег полностью закрывает асфальт. Соответственно, водитель может получить штраф, даже не имея возможности визуально определить границы линий», — сказал Машаров в разговоре с РИА Новости.

Автомобилист имеет право обжаловать штраф за нарушение разметки, если он, например, выехал на встречную полосу именно из-за невидимой под снегом разметки. Одним из аргументов может стать отсутствие на дороге предупреждающего или запрещающего знака.

В конце января в Госавтоинспекцию поступило предложение не фиксировать нарушения разметки при сильном снегопаде. Пока неизвестно, как в ведомстве отреагировали на эту инициативу.

