Стало известно, на сколько подорожал бензин в Москве за неделю

На московских АЗС зафиксировано очередное подорожание бензина.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Бензин на столичных заправках дорожает высокими темпами третью неделю подряд. За последние семь дней средняя стоимость одного литра увеличилась на 13 копеек, следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА), с которым ознакомился «Рамблер/авто».

Сильнее всего с 9 по 16 февраля подорожал АИ-95, прибавивший на 14 копеек. АИ-92 вырос в стоимости на 13 копеек, АИ-100 стал дороже на 12 копеек. Дизельное топливо вторую неделю кряду выросло в цене на 5 копеек.

Как изменилась цена на бензин и дизтопливо в Москве с 9 по 16 февраля:

АИ-92: +13 копеек, с 62,85 до 62,98 рубля;

АИ-95: +14 копеек, с 69,33 до 69,47 рубля;

АИ-100: +12 копеек, с 93,90 до 94,02 рубля;

ДТ: +5 копеек, с 76,57 до 76,62 рубля.

Автомобильное топливо на московских АЗС стремительно дорожает с конца января – начала февраля, когда средняя цена на бензин за неделю взлетела на 19 копеек. С 3 по 9 февраля «горючка» выросла в цене на 13,6 копеек.

Можно ли определить некачественный бензин по запаху. Эксперт все объяснил