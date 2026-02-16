В России стартовали продажи Changan CS35 Max: характеристики, комплектации, стоимость

Новый кроссовер является эволюцией компактного Changan CS35 Plus.

© Changan

В понедельник, 16 февраля, в России стартовали официальные продажи Changan CS35 Max. Компактный кроссовер с тяговитым и экономичным двигателем имеет три комплектации и стоит от 2,6 млн рублей, рассказали в российском офисе китайского автопроизводителя.

Changan CS35 Max фактически является новой версией CS35 Plus, который впервые появился на российском рынке ещё в 2019 году. Новинка получила 1,5-литровую «турбочетвёрку», выдающую 147 л.с. (280 Н·м) и работающую в паре с 7-диапазонным «роботом». Для сравнения, дореформенная модель тоже оснащена 4-цилиндровым турбо, но с рабочим объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. (255 Н·м). Привод, как и раньше, — только передний.

Габариты 5-местного городского кроссовера заметно изменились: длина 4540 мм (+210 мм), ширина — 1860 мм (-35), 1620 мм (-40 мм), расстояние между осями увеличилось на 115 мм — до 2715 мм. В предмаксимальной и топовой комплектациях автомобиль обут в шины R18, тогда как начальной версии полагаются 17-дюймовые колёса. Доступен автомобиль в трёх цветах: серый, белый и чёрный.

Комплектации и стоимость нового Changan CS35 Max

Comfort, 2 599 900 рублей: 7-дюймовая «приборка», центральный дисплей 10,25 дюймов и дополнительный 4-дюймовый дисплей слева, мультимедиа с поддержкой проводного Apple CarPlay и Android Auto, четыре аудиодинамика. Спортивные передние сиденья с тканевой отделкой, подогрев передних сидений и рулевого колеса, камера заднего вида, три задних датчика парковки. Задняя независимая подвеска и колёса R17.

Luxe, 2 689 900 рублей: расширенная приборная панель на 12,3 дюйма и центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками, система кругового обзора 540°, видеорегистратор. Отделка салона экокожей, макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира. Обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и подушек задних сидений. 18-дюймовые колёса.

© Changan

Tech, 2 789 900 рублей: панорамная крыша, электрорегулировка водительского кресла в четырёх положениях, электроскладывание зеркал с функцией автоматического складывания при закрытии автомобиля, электропривод багажного отделения. Имеются продвинутые ассистенты: адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения (AEB), и т.д.

Все комплектации Changan CS35 Max включают в себя русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленную шумо- и виброизоляцию, антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали и другие адаптации под особенности эксплуатации в российском климате.

Сбер провёл первую в России полностью безбумажную сделку по автокредиту