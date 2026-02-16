В российских автосалонах стало меньше китайских машин

«Китайцы» оказались среди лидеров по потере доли в российском авторитейле.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Доля китайских автобрендов в дилерской сети в России за последние 12 месяцев сократилась, тогда как присутствие российских марок, наоборот, выросло. Об этом сообщил «Автостат».

По данным за январь, на марки из Поднебесной приходится 60,8% от всех дилерских контрактов в России. Для сравнения, год назад их доля составляла 62,4%. Российские марки теперь занимают 28,1% авторитейла в стране, что ровно на 4% больше показателя годом ранее. На третьей строчке идут южнокорейские бренды, прибавившие на 0,5% — до 3,6%.

Доля автобрендов разных стран в российской дилерской сети в 2026 году:

Китай — 60,8% (-1,6%); Россия — 28,1% (+4%); Южная Корея — 3,6% (+0,5%); Белоруссия — 3,3% (+0,2%); Европа — 2,5% (-1,1%); Япония — 1,7% (-2%).

Общее количество дилерских контрактов за 12 месяцев выросло на 6,2%. Если в январе 2025-го в России было 4302 дилерских центра, то теперь — 4569 точек продаж.

