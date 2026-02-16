Автовладельцам станет сложнее судиться со страховщиками

Страховые компании хотят защититься от судебных исков по полисам ОСАГО.

© Kichigin/Shutterstock

Текущий регламент восстановительного ремонта и закон о взыскании убытков по ОСАГО нуждаются в пересмотре. Об этом заявил Российский союз автостраховщиков (РСА), отметив, что работа над проектом поправок уже идёт.

Из-за текущего дефицита запчастей на иномарки страховые компании не всегда могут организовать и провести ремонт в установленные регламентом 30 дней. Как отметили в РСА, в законе не прописано, как поступать страховщикам, если ремонт невозможен или не состоялся. Они могут выплатить денежную компенсацию до 400 000 рублей, но в случаях, когда этих средств не хватает, автовладельцы идут в суд. Судебная инстанция встаёт на их сторону и обязывает страховую выплатить сверх лимита по ОСАГО.

Один из таких случаев сейчас находится в Конституционном суде. Истцом выступила компания «Т-Страхование», с которой суд взыскал дополнительные средства на восстановительный ремонт авто клиента.

«Зачастую споры стали приводить к судам и, соответственно, к тем решениям, когда выплата, которая назначается по решению суда, превышает лимит, который установлен законом об ОСАГО для выплаты по имуществу. Основная сложность состоит именно в этом», — говорится в заявлении РСА.

Страховщики отметили, что случай с «Т-Страхованием» не единичный, и страдают от этого прежде всего компании, которые в силу текущих реалий не могут организовать восстановительный ремонт, то есть и так находятся в невыгодном положении.

«Тенденция к взыскиванию выплат по ОСАГО сверх лимита за „железо“ наблюдается практически у всех страховщиков. Таких споров становится всё больше. Это в особенности затрагивает страховщиков, у которых есть сложности с организацией ремонта на технической станции по направлению», — отметили в Российском союзе автостраховщиков.

Совместно с Банком России, представителями власти и страховыми компаниями разрабатывается проект поправок, которые будут учитывать, как выразились в РСА, аргументы всех сторон, а не только автовладельца. Коснутся новые нормы как правил проведения ремонта, так и осуществления денежной компенсации. При этом страховщики предупредили, что сохранение текущего положения дел приведёт к подорожанию «автогражданки».

«В рамках действующего законодательства есть определённый тариф и лимит, соответственно, если выплаты растут, то и стоимость полиса также будет расти. Всем автовладельцам придётся платить за страхование ОСАГО больше», — заключили в РСА.

