ГИБДД будет по-новому проверять водителей на опьянение

У сотрудников ДПС появится альтернатива алкотестеру.

© Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Сотрудников ГИБДД «вооружат» новым устройством для теста водителя на опьянение. Алкотестер останется в арсенале, но новый прибор будет совершеннее «трубочки» и поможет точнее определять состояние задержанного, следует из сообщения Госавтоинспекции.

Современный прибор будет выявлять наличие алкоголя, наркотических или психотропных средств в организме водителя по слюне. В зависимости от показателя, как и с алкотестером, инспектор будет принимать решение об отстранении водителя от управления транспортным средством и его направлении на медосвидетельствование.

«Проблематика аварийности с участием водителей с признаками опьянения остается актуальной, поскольку именно с такими правонарушениями на протяжении последних лет связаны почти каждое десятое дорожно-транспортное происшествие и каждый четвертый смертельный случай», — сказано в проекте постановления.

Прибор для взятия образца слюны будет использоваться только с согласия водителя и с применением видеозаписи. Отказ от такой проверки не повлечёт какой-либо административной ответственности.

Проект постановления о внедрении нового устройства в регламент проверок водителей на опьянение находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 3 марта. Как говорится в документе, аналогичные приборы используются в Нидерландах, Франции, Италии, Германии, Швеции, Испании, отдельных штатах США и других странах.

