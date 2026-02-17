В российских гонках запретили иномарки и оставили только машины Lada

На старт соревнований выйдут только «Гранта» и «Калина».

В российском автоспорте стало меньше иномарок и впервые за последние полтора десятилетия появилась серия, участники которой смогут соревноваться только на автомобилях отечественной марки Lada. Монокубка с участием «Искры», о котором мы писали ещё осенью прошлого года, по крайней мере пока не будет. Гоняться участники будут на «Грантах» и «Калинах».

В 2026 году в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) преобразован самый младший и бюджетный класс S1600. До включительно прошлого сезона пилоты в этой категории ездили и на машинах Lada, и на Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Однако в межсезонье технические правила переписали так, что допуск на гонки теперь получат только Granta и Kalina.

Двигатели «придушили» в мощности, передний подрамник в конструкции шасси запретили. Кроме того, участие в гонках смогут принимать только автомобили в кузове хэтчбек. В результате иномарки оказались вне регламента. По заявлению организаторов, с новыми техтребованиями класс S1600 станет доступнее и конкурентнее.

«К участию в гонках в новом сезоне будут допущены только автомобили Lada», — подтвердили в пресс-службе РСКГ.

Класс S1600 станет первым монокубком с машинами АвтоВАЗа после гонок Lada Granta Cup, которые проводились с 2011 по 2013 годы. Этот чемпионат проходил отдельно от РСКГ.

Участники нового монокубка Lada проведут в 2026 году шесть этапов на таких трассах, как Moscow Raceway (два этапа в сезоне), Смоленское кольцо, Нижегородское кольцо, Игора Драйв, Крепость Грозная. Сезон начнётся в середине мая и продлится до октября.

