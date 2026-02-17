«Пессимизм себя оправдал». АвтоВАЗ отреагировал на обвал российского авторынка

Российский автогигант серьёзно сократил план продаж.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов признал, что крупнейший российский автопроизводитель вряд ли сможет выполнить план по продажам Lada в феврале. Причём речь идёт о значительных скорректированных цифрах.

В январе продажи новых автомобилей в России рухнули на 40,9% относительно декабря 2025-го. В сравнении с показателями 12 месяцев реализация упала на 9,5%.

«Позитивных комментариев с надеждами на начало 2026 года с точки зрения объёмов авторынка и темпов продаж я не слышал. И, в общем-то, этот пессимизм себя оправдал.

Январь мы прошли примерно так же, как январь 2025 года. Может быть, даже чуть хуже. Февраль тоже идёт по более низкой, консервативной траектории.

Мы уже скорректировали наши планы на февраль, причём существенно – минимум на 15% от ранее утверждённых бюджетных планов. Но даже на эту траекторию корректировки мы сегодня не выходим по темпам продаж», — приводит слова Соколова новостное агенство «Интерфакс».

Продажи автомобилей Lada в январе 2026-го в годовом сравнении сократились на 28,7%. АвтоВАЗ реализовал 19 644 машин, тогда как в начале прошлого года объём реализации составил 27 538 единиц.

Россияне перестали покупать автомобили: раскрыты цифры обвала продаж в январе