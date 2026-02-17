Президент АвтоВАЗа: снижение ставки ЦБ авторынок не оживило

Максим Соколов затруднился сказать, что именно в нынешних реалиях может привести к повышению спроса на новые автомобили.

Решение Центробанка РФ о снижении ключевой ставки не привело к позитивным подвижкам в продажах новых автомобилей, которые сильно просели в начале 2026 года. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

В прошлую пятницу, 13 февраля, Банк России снизил ключевую ставку — с 16% до 15,5% годовых. Это уже шестое с лета прошлого года уменьшение базовой ставки, под которую ЦБ страны выдаёт кредиты коммерческим банкам.

«Пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки сильно рынок не оживило. Это показала статистика субботних, воскресных и понедельничных продаж.

Пока я даже не могу назвать драйверы, которые в сегодняшних экономических реалиях могут серьёзно дать ветра в паруса нашему рынку», — приводит слова Соколова новостное агентство «Интерфакс».

Как подчеркнул президент тольяттинского концерна, развернуть отечественный рынок к более активным продажам могут только кардинальные изменения. Среди причин резкого падения спроса на автомобили в январе и феврале он назвал изменение налоговой политики и ужесточение правил выдачи кредитов.

