Китайская марка, которой прочили уход из России, расширяет сеть автосалонов

Иван Беликов

Марка откроет новые автоцентры в 28 российских городах.

© Bestune

В России станет в полтора раза больше автосалонов китайской марки Bestune, принадлежащей концерну FAW. Буквально на прошлой неделе этому бренду прочили уход с российского рынка из-за слабых продаж.

Как сообщила российская пресс-служба марки, в течение 2026 года будут открыты новые автоцентры в 28 городах, где Bestune пока не представлена. Новые шоурумы будут открыты в следующих городах:

  • Барнаул;
  • Брянск;
  • Волгоград;
  • Вологда;
  • Екатеринбург;
  • Иркутск;
  • Йошкар-Ола;
  • Казань;
  • Калуга;
  • Кемерово;
  • Липецк;
  • Магнитогорск;
  • Набережные Челны;
  • Новосибирск;
  • Орел;
  • Пенза;
  • Пермь;
  • Псков;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Саранск;
  • Саратов;
  • Сочи;
  • Тамбов;
  • Тольятти;
  • Тула;
  • Уфа.

Таким образом география продаж автомобилей Bestune в России вырастет в полтора раза — с 40 до 68 городов.

Bestune, который до 2018 года назывался Besturn, официально представлен на российском рынке с 2012 года. Сейчас в линейке марки доступны четыре модели: кроссоверы T55, T77, T90 и седан B70.

