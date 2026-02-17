Китайская марка, которой прочили уход из России, расширяет сеть автосалонов

Марка откроет новые автоцентры в 28 российских городах.

В России станет в полтора раза больше автосалонов китайской марки Bestune, принадлежащей концерну FAW. Буквально на прошлой неделе этому бренду прочили уход с российского рынка из-за слабых продаж.

Как сообщила российская пресс-служба марки, в течение 2026 года будут открыты новые автоцентры в 28 городах, где Bestune пока не представлена. Новые шоурумы будут открыты в следующих городах:

Барнаул;

Брянск;

Волгоград;

Вологда;

Екатеринбург;

Иркутск;

Йошкар-Ола;

Казань;

Калуга;

Кемерово;

Липецк;

Магнитогорск;

Набережные Челны;

Новосибирск;

Орел;

Пенза;

Пермь;

Псков;

Ростов-на-Дону;

Самара;

Саранск;

Саратов;

Сочи;

Тамбов;

Тольятти;

Тула;

Уфа.

Таким образом география продаж автомобилей Bestune в России вырастет в полтора раза — с 40 до 68 городов.

Bestune, который до 2018 года назывался Besturn, официально представлен на российском рынке с 2012 года. Сейчас в линейке марки доступны четыре модели: кроссоверы T55, T77, T90 и седан B70.

