Китайская марка, которой прочили уход из России, расширяет сеть автосалонов
Марка откроет новые автоцентры в 28 российских городах.
В России станет в полтора раза больше автосалонов китайской марки Bestune, принадлежащей концерну FAW. Буквально на прошлой неделе этому бренду прочили уход с российского рынка из-за слабых продаж.
Как сообщила российская пресс-служба марки, в течение 2026 года будут открыты новые автоцентры в 28 городах, где Bestune пока не представлена. Новые шоурумы будут открыты в следующих городах:
- Барнаул;
- Брянск;
- Волгоград;
- Вологда;
- Екатеринбург;
- Иркутск;
- Йошкар-Ола;
- Казань;
- Калуга;
- Кемерово;
- Липецк;
- Магнитогорск;
- Набережные Челны;
- Новосибирск;
- Орел;
- Пенза;
- Пермь;
- Псков;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Саранск;
- Саратов;
- Сочи;
- Тамбов;
- Тольятти;
- Тула;
- Уфа.
Таким образом география продаж автомобилей Bestune в России вырастет в полтора раза — с 40 до 68 городов.
Bestune, который до 2018 года назывался Besturn, официально представлен на российском рынке с 2012 года. Сейчас в линейке марки доступны четыре модели: кроссоверы T55, T77, T90 и седан B70.
