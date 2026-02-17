Москва, Петербург и ещё 55 городов: где можно будет купить автомобили Tenet Plus

Новый российский автобренд раскрыл подробности о своей будущей дилерской сети.

Новая российская марка Tenet Plus планирует открыть своё представительство как минимум в 57 городах. Об этом стало известно из официального заявления компании «АГР», которой принадлежит бренд.

Новый отечественный автобренд приступил к формированию дилерской сети. Площадки для продажи кроссоверов Tenet Plus могут открыться более чем в 50 городах.

«Поиск партнёров осуществляется в 57 городах, включая крупнейшие региональные центры и все города-миллионники», — рассказали в пресс-службе «АГР».

Приём заявок на получение статуса официального дилера Tenet Plus стартовал 17 февраля и продлится до 10 марта.

Какие города могут попасть в дилерскую сеть Tenet Plus? Полный список

В перечень городов, в которых «АГР» ищет дилеров Tenet Plus, включены:

Москва;

Санкт-Петербург;

Альметьевск;

Архангельск;

Астрахань;

Барнаул;

Белгород;

Брянск;

Владимир;

Волгоград;

Воронеж;

Екатеринбург;

Ижевск;

Иркутск;

Казань;

Калининград;

Калуга;

Кемерово;

Киров;

Краснодар;

Красноярск;

Курган;

Курск;

Липецк;

Магнитогорск;

Минеральные Воды;

Набережные Челны;

Нижний Новгород;

Нижний Тагил;

Новороссийск;

Новосибирск;

Омск;

Оренбург;

Орёл;

Пенза;

Пермь;

Пятигорск;

Ростов-на-Дону;

Рязань;

Самара;

Саратов;

Симферополь;

Сочи;

Ставрополь;

Стерлитамак;

Сургут;

Тамбов;

Тверь;

Тольятти;

Томск;

Тула;

Тюмень;

Ульяновск;

Уфа;

Чебоксары;

Челябинск;

Ярославль.

