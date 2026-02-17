Москва, Петербург и ещё 55 городов: где можно будет купить автомобили Tenet Plus
Новый российский автобренд раскрыл подробности о своей будущей дилерской сети.
Новая российская марка Tenet Plus планирует открыть своё представительство как минимум в 57 городах. Об этом стало известно из официального заявления компании «АГР», которой принадлежит бренд.
Новый отечественный автобренд приступил к формированию дилерской сети. Площадки для продажи кроссоверов Tenet Plus могут открыться более чем в 50 городах.
«Поиск партнёров осуществляется в 57 городах, включая крупнейшие региональные центры и все города-миллионники», — рассказали в пресс-службе «АГР».
Приём заявок на получение статуса официального дилера Tenet Plus стартовал 17 февраля и продлится до 10 марта.
Какие города могут попасть в дилерскую сеть Tenet Plus? Полный список
В перечень городов, в которых «АГР» ищет дилеров Tenet Plus, включены:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Альметьевск;
- Архангельск;
- Астрахань;
- Барнаул;
- Белгород;
- Брянск;
- Владимир;
- Волгоград;
- Воронеж;
- Екатеринбург;
- Ижевск;
- Иркутск;
- Казань;
- Калининград;
- Калуга;
- Кемерово;
- Киров;
- Краснодар;
- Красноярск;
- Курган;
- Курск;
- Липецк;
- Магнитогорск;
- Минеральные Воды;
- Набережные Челны;
- Нижний Новгород;
- Нижний Тагил;
- Новороссийск;
- Новосибирск;
- Омск;
- Оренбург;
- Орёл;
- Пенза;
- Пермь;
- Пятигорск;
- Ростов-на-Дону;
- Рязань;
- Самара;
- Саратов;
- Симферополь;
- Сочи;
- Ставрополь;
- Стерлитамак;
- Сургут;
- Тамбов;
- Тверь;
- Тольятти;
- Томск;
- Тула;
- Тюмень;
- Ульяновск;
- Уфа;
- Чебоксары;
- Челябинск;
- Ярославль.