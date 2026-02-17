$76.6291.04

Москва, Петербург и ещё 55 городов: где можно будет купить автомобили Tenet Plus

Иван Беликов

Новый российский автобренд раскрыл подробности о своей будущей дилерской сети.

Новая российская марка Tenet Plus планирует открыть своё представительство как минимум в 57 городах. Об этом стало известно из официального заявления компании «АГР», которой принадлежит бренд.

«Поиск партнёров осуществляется в 57 городах, включая крупнейшие региональные центры и все города-миллионники», — рассказали в пресс-службе «АГР».

Приём заявок на получение статуса официального дилера Tenet Plus стартовал 17 февраля и продлится до 10 марта.

Какие города могут попасть в дилерскую сеть Tenet Plus? Полный список

В перечень городов, в которых «АГР» ищет дилеров Tenet Plus, включены:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Альметьевск;
  • Архангельск;
  • Астрахань;
  • Барнаул;
  • Белгород;
  • Брянск;
  • Владимир;
  • Волгоград;
  • Воронеж;
  • Екатеринбург;
  • Ижевск;
  • Иркутск;
  • Казань;
  • Калининград;
  • Калуга;
  • Кемерово;
  • Киров;
  • Краснодар;
  • Красноярск;
  • Курган;
  • Курск;
  • Липецк;
  • Магнитогорск;
  • Минеральные Воды;
  • Набережные Челны;
  • Нижний Новгород;
  • Нижний Тагил;
  • Новороссийск;
  • Новосибирск;
  • Омск;
  • Оренбург;
  • Орёл;
  • Пенза;
  • Пермь;
  • Пятигорск;
  • Ростов-на-Дону;
  • Рязань;
  • Самара;
  • Саратов;
  • Симферополь;
  • Сочи;
  • Ставрополь;
  • Стерлитамак;
  • Сургут;
  • Тамбов;
  • Тверь;
  • Тольятти;
  • Томск;
  • Тула;
  • Тюмень;
  • Ульяновск;
  • Уфа;
  • Чебоксары;
  • Челябинск;
  • Ярославль.

