Перевод каршеринга на российские авто: АвтоВАЗ готов обеспечить сервисы машинами

Глава тольяттинского концерна высказался о возможной локализации каршеринга в России.

Вопрос о локализации российского каршеринга по примеру такси обсуждается в парламенте Российской Федерации. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

С 1 марта 2026 года таксопарки в нашей стране смогут получать лицензии только на машины отечественного производства. И есть вероятность, что уже в этом году будет опубликован аналогичный законопроект для сервисов аренды авто. О подобном сценарии ещё в ноябре прошлого года заявил сенатор РФ Андрей Кутепов.

«Депутаты, сенаторы выступают с идеей разработки и распространения требований локализации области бизнеса, которые так или иначе соприкасаются с государственным регулированием. К этому относятся не только такси, но и каршеринг», — приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.

На АвтоВАЗе дали понять, что готовы к массовым поставкам своих машин каршеринговым сервисам.

«Мы открыты для диалога со всеми, скажем так, оптовыми покупателями бренда. Бизнес есть бизнес. Еще раз говорю, мы открыты и к сотрудничеству, и к различным форматам нашего взаимодействия», — заявил Соколов.

В предварительный список автомобилей, допущенных к работе в такси, попали семь моделей АвтоВАЗа. Это треть от всего перечня, включающего 22 модели и 6 марок. До конца февраля Минпромторг РФ опубликует финальный список.

