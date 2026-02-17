Важный сервис для автомобилистов хотят включить в «белый список» интернета

Письмо с соответствующей просьбой направлено главе Минфина РФ Антону Силуанову.

«Белый список» интернета — перечень отечественных сервисов и сайтов, которые работают при отключении или ограничении мобильного интернета — предложили пополнить электронным сервисом для автовладельцев. Соответствующее письмо направлено в Министерство финансов России.

Речь идёт об информационных системах, интернет-порталах и мобильных приложениях компаний, предоставляющих услуги по страхованию автомобилей. В обращении Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подчеркнул, что сейчас большинство договоров ОСАГО, свыше 70%, заключаются в электронном виде. Кроме того, уже больше года функционирует онлайн-урегулирование убытков по «автогражданке», позволяющее получить выплату без визита в страховую компанию.

«Белый список» интернета крайне важен для граждан и компаний во многих жизненных ситуациях. К примеру, при оформлении ДТП или урегулировании убытков. Нужно, чтобы люди быстро, не создавая заторов, могли оформить извещение о страховом случае, а также заявить и урегулировать убыток», — объяснил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Письмо с соответствующей просьбой страховщики направили в Минфин РФ на имя министра Антона Силуанова. Они просят поддержать их инициативу и расширить «белый список» интернета, формируемый Минцифры РФ.

