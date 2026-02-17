В Москве появилось ещё 500 дорожных камер с нейросетью

Где в столице установили новые ИИ-камеры и что они фиксируют на дороге?

На одной из самых популярных автомагистралей столицы, Московском скоростном диаметре (МСД), установили около 500 новых «умных» камер. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Если обычные комплексы фотовидеофиксации видят только нарушения ПДД, то продвинутые камеры с искусственным интеллектом (ИИ) распознают до 15 типов происшествий. Среди них — ДТП или возгорание транспортного средства, выход людей или животных на проезжую часть, посторонние предметы на дороге, дорожные работы.

Сигнал о нештатной ситуации на дороге автоматически передаётся в Ситуационный центр ЦОДД, который уже в свою очередь оповещает об этом ГИБДД, дорожный патруль и другие аварийно-спасательные службы. Кроме того, на дорожных светодиодных табло на автомагистрали выводится предупреждение об инциденте.

«Мы продолжаем делать движение в городе ещё безопаснее. Важный шаг в этом направлении — установка 470 новых умных камер ЦОДД на МСД. Их круглосуточная работа позволяет оперативно реагировать на происшествия и сохранять жизни людей. С начала года эти камеры уже зафиксировали более 50 тыс. инцидентов», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Общее количество нейросетевых камер на столичных дорогах на сегодняшний день составляет порядка двух тысяч штук. Помимо Московского скоростного диаметра, «умные» дорожные комплексы установлены на МКАД и других ключевых автомагистралях столицы.

