68-летняя женщина подала в суд на Джереми Кларксона

Бывший ведущий Top Gear оказался в центре скандала.

© Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Бывший ведущий автомобильных шоу Top Gear и Grand Tour Джереми Кларксон вызван в суд. Истцом выступила пожилая поклонница британского шоумена, сообщает Mirror.

С Кларксона потребовали финансовую компенсацию за физические увечья. В ноябре прошлого года 68-летняя гражданка английского Оксфордшира получила перелом нескольких рёбер и глубокий порез ладони на левой руке.

Каким образом женщина получила такие травмы? Инцидент произошёл на парковке рядом с пабом Farmer's Dog, принадлежащем Кларксону. По словам пострадавшей Элизабет Палмби, организованная на скорую руку парковка представляла собой грунтовую площадку, покрытую металлическими листами. По пути от паба до автомобиля она упала и получила травмы.

«Прошёл дождь, было очень скользко и грязно. Я зацепилась ногой об один из металлических листов», — рассказала потерпевшая, добавив, что является большой поклонницей Кларксона и давно хотела побывать в пабе.

Палмби рассказала, что в Farmer's Dog в курсе случившегося, но в качестве компенсации предложили ей только бесплатный обед. Мало того, парковка до сих пор остаётся в таком же безобразном состоянии, что и несколько месяцев назад. Поэтому гражданка решила подать в суд на владельца заведения, потребовав выплатить ей физический ущерб и провести работы по благоустройству парковки.

© Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Открытый в августе 2024 года Farmer's Dog не первый раз оказался в центре скандала. В первые дни работы посетители жаловались в соцсетях на отсутствие воды в санузлах и неработающие холодильники, а сотрудники, в том числе повара, сетовали на невыносимые условия работы. Парковка до сих пор не оборудована дренажной системой, что, по сведениям источников, и тормозит процесс асфальтирования.

В представительстве Кларксона иск 68-летней посетительницы пабы пока не прокомментировали.

