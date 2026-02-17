МВД России пояснило новость о новом методе проверки пьяных водителей

ГИБДД действительно может получить прибор для проверки водителей по слюне, но у МВД РФ есть несколько уточнений.

Тестирование водителей на алкогольное опьянение не изменится — алкотестер останется единственным прибором при проверке на месте. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне, 16 февраля, стало известно, что в распоряжении сотрудников ГИБДД окажутся устройства для проверки водителей на опьянение по слюне.

«Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала – слюны.

Для определения признаков алкогольного

опьянения по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе», — написала Волк в своём Телеграм-канале.

Официальный представитель МВД России подчеркнула, что проверять по-новому предложено только на состояние наркотического опьянения. Причём пока эта инициатива не утверждена.

«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», — пояснила помощник министра МВД России.

Волк подчеркнула, что инициатива о новом тесте водителей на наркотики и психотропные препараты на данный момент не вступила в силу и пока является только проектом, который предложен на общественное обсуждение.

