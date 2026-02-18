В России резко взлетели продажи китайских б/у автомобилей

Названы самые популярные марки и модели.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Китайские машины с пробегом набирают популярность среди российских автолюбителей. За прошлый год их продажи выросли почти на 50%, передаёт аналитическое агентство «Автостат».

За 12 месяцев прошлого года россияне купили 283 тысячи китайских машин возрастом старше трёх лет. Это на 44% больше, чем в 2024 году. Доля «китайцев» на российской вторичке выросла с 3,3% до 4,5%.

Топ-5 самых популярных китайских автомарок на вторичке в России:

Chery — 62 тысячи штук (+26% по сравнению с предыдущим годом); Geely — 55,5 тысяч (+39%); Haval — 39,1 тысяч (+64%); Lifan — 19,6 тысяч (-5%); Changan — 18,5 тысяч (+93%).

Самой популярной моделью среди китайских «бэушек» в прошлом году стал Haval Jolion, перепроданный в количестве 13,2 тысяч единиц. На втором месте идёт Geely Coolray — 11,3 тысяч экземпляров. Третью строчку в рейтинге продаж занял Geely Monjaro с результатом 9,1 тысячи экземпляров. Замкнули топ-5 Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo — 7,9 тысяч и 7,8 тысяч соответственно.

